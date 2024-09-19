بشرط.. ولي العهد السعودي يعلن موعد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل





أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال ولي العهد خلال الخطاب الملكي في مجلس الشورى، اليوم الأربعاء: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة"

وتابع ولي العهد: "لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

واختتم: "ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة".