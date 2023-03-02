السعودية تعلن إقامة حد الحرابة على 4 مواطنين ارتكبوا جريمة شنيعة





أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الباحة، وفيما يلي نصه:

أقدم كل من/ صبري بن عزيز بن كمندار العبدلي، و/ محمد بن مناحي بن بعروص الزهراني، و/ بندر بن يحيى بن كمندار العبدلي، و/ علي بن يحيى بن كمندار العبدلي، على قتل / صالح بن سعيد بن غنوم العامري - سعوديي الجنسية - وذلك باقتحام شقته وكسر بابها بقصد الاعتداء عليه مما أدى إلى هروبه منهم بالقفز من النافذة وسقوطه على رأسه وخطفه وإركابه في شنطة السيارة بالقوة وأخذه إلى مكان بعيد عن الأنظار، وضربه بأيديهم وأرجلهم وفسخ ملابسه ورميه عرياناً مما نتج عنه وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكابهم جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، والحكم بحد الحرابة بقتلهم لقتلهم المجني عليه، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً في كلٍ من / صبري بن عزيز كمندار العبدلي، و/ محمد بن مناحي بن بعروص الزهراني، و/ بندر بن يحيى بن كمندار العبدلي، و/ علي بن يحيى بن كمندار العبدلي، أمس الأربعاء بتاريخ 1444/8/9هـ الموافق 2023/3/1م بمدينة الباحة في منطقة الباحة.