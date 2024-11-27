الإمارات تشكر دولة ساعدتها في القبض على قاتلي الحاخام الإسرائيلي

وجهت الإمارات، الشكر إلى تركيا على تعاونها في القبض على المشتبه بهم في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات.

وجاءت رسالة الشكر من مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية عبر منشور على منصة إكس.

ولم يتضح على الفور تفاصيل التعاون، لكن السلطات الإماراتية أعلنت القبض على المشتبه بهم بعد أيام من اختفاء الحاخام التي أثارت قضيته اهتماما واسعا.

ومن جهة أخرى نقلت "رويترز" عن مصدر أمني تركي أن المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي ألقي القبض عليهم في إسطنبول في عملية سرية نفذتها المخابرات والشرطة التركية.