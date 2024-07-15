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أول تعليق لوالد منفذ محاولة اغتيال ترامب

مم
ا
الإثنين، 15-07-2024 10:31 ص

 

رفض والد الشاب الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب،  التحدث عن ابنه، وقال لشبكة "CNN" إنه يحاول معرفة ما حدث.

وفي أول تعليق له على محاولة الاغتيال، أكد والد كروكس، أنه سوف يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل التحدث عن الحادث المروع الذي هز الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعدما كشفت السلطات الأميركية عن هوية منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبحسب مكتب FBI، فإن منفذ محاولة الاغتيال هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاما.

من جهة أخرى ذكرت قناة "ABC"، أن السلاح الذي عثر عليه بموقع التجمع اشتراه والد منفذ محاولة الاغتيال بطريقة قانونية.

وكان خبير عسكري، قد أوضح أن مطلق النار استخدم بندقية قنص من طراز "أيه أر-15"، حيث أطلق 8 طلقات.

وأشار  إلى إن هذا السلاح شبيه ببندقية القنص العسكرية "إم 4"، إذ لديه قدرات لإصابة أهداف على بعد 200 ياردات (182 متر) إلى 300 ياردات (274 متر) من دون منظار، وأهداف على مسافات أبعد إذا استخدم منظارا.

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