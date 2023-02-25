حكم إسباني يقدم شكوى رسمية ضد برشلونة....تفاصيل

السبت، 25-02-2023
03:18 ص
نسمه عبد الوهاب
تقدم الحكم الدولي الإسباني استرادا فرنانديز
بـ شكوى جنائية للقضاء ضد نائب رئيس لجنة التحكيم الاسبق نجريرا .
و أكد في شكوته أن نجريرا قدم خدمات استشارية ومتابعة للتحكيم بهدف خدمة التحكيم لمصالح نادي برشلونة
.
وطلب استرادا التحقيق في “قضية نجريرا” وذلك للدفاع عن شرف الأعضاء بعد أن أثرت هذه القضية على مجموعة التحكيم و شوهت سمعتهم في أوروبا.
الجدير ذكره أن نادي برشلونة
متهم برشوة التحكيم في موسم ٢٠١٦ و ٢٠١٨ و أفادت بعض التقارير أنه دفع لنائب رئيس اللجنة ٱن ذاك مبلغ ٧ ملايين يورو.