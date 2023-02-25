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حكم إسباني يقدم شكوى رسمية ضد برشلونة....تفاصيل

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استرادا فرنانديز
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السبت، 25-02-2023 03:18 ص نسمه عبد الوهاب
تقدم الحكم الدولي الإسباني استرادا فرنانديز بـ شكوى جنائية للقضاء ضد نائب رئيس لجنة التحكيم الاسبق نجريرا .
و أكد في شكوته أن نجريرا قدم خدمات استشارية ومتابعة للتحكيم بهدف خدمة التحكيم لمصالح نادي برشلونة .
وطلب استرادا التحقيق في “قضية نجريرا” وذلك للدفاع عن شرف الأعضاء بعد أن أثرت هذه القضية على مجموعة التحكيم و شوهت سمعتهم في أوروبا.
الجدير ذكره أن نادي برشلونة متهم برشوة التحكيم في موسم ٢٠١٦ و ٢٠١٨ و أفادت بعض التقارير أنه دفع لنائب رئيس اللجنة ٱن ذاك مبلغ ٧ ملايين يورو.

 

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