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أسعار الذهب تقفز لمستوى غير مسبوق

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الذهب
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الإثنين، 25-04-2022 02:07 م
شهدت أسعار الذهب  اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 25 أبريل إلى 1105 جنيهات للجرام  بدون مصنعية.
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين   في السوق بدون مصنعية وفقا لوسائل إعلام مصرية كالتالي:
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1263 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1158 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1105 جنيهات
كما سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 947 جنيها
 

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