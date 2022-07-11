أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو

الإثنين، 11-07-2022
10:43 ص
أعلنت شركة أرامكو السعودية
، عن أسعار المنتجات البترولية
في المملكة خلال شهر يوليو ، وذلك على النحو الآتي:
بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر
بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر
ديزل: 0.63 ريال لكل لتر
الكيروسين: 0.81 ريال لكل لتر
غاز البترول المسال: 0.90 ريال لكل لتر
والشهر الماضي، أعلنت "أرامكو
" أن تطبيق تعديل
أسعار منتجَي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداء من
12 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 11 يونيو 2022م. ويمكن لمُلاك المحطات وللمستهلكين متابعة
تحديث الأسعار عبر موقع "أرامكو السعودية
".
من جانبها كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
عن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة عبر حساب العناية بالعملاء أنّ سعر إعادة تعبئة
أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات
التوزيع إلى منافذ البيع.