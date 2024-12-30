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قفزة كبيرة مفاجئة في سعر الدواجن لتصل إلى هذا السعر

هبوط-أسعار-الدواجن-في-مصر
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الإثنين، 30-12-2024 01:31 م

 

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 103.92 جنيه، بزيادة 5.44 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 86.86 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.98 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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