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قفزة جديدة في سعر الدولار بعد سحب سيولة كبيرة من البنوك

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قفزة جديدة في سعر الدولار بعد سحب سيولة كبيرة من البنوك

عه
ا
الخميس، 14-11-2024 02:36 م

 

 

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث ارتفع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى وجميع البنوك العاملة في مصر.

وقام البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك بقيمة 1.369 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، من 25 بنكا بعائد 27.75%.

 

يذكر أن "المركزي" قد سحب سيولة بقيمة 992.450 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

 

البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي مؤخرا تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

 

وأكد المركزي في حينه أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.24 جنيه للشراء.

 

49.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

49.24 جنيه للشراء.

 

49.34 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.24 جنيه للشراء.

 

49.34 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.24 جنيه للشراء.

 

49.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.24 جنيه للشراء.

 

49.34 جنيه للبيع.

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