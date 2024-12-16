تراجع مفاجئ.. تعرف على سعر الدولار اليوم بعد وصوله لمستويات تاريخية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مستويات تتراوح ما بين 50.74 و50.84 جنيه في تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2024 بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

وتراجع سعر الدولار مساء أمس الأحد، بنحو قرش و 6 قروش، بعد أن وصل الي 50.98 في بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث في تعاملات البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي الآن 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية، بالبنك الأهلي إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.75 جنيه للشراء، و50.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، بالتعاملات الصباحية في بنك الإسكندرية، 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.