صالح جمعة يعتذر لجمهور الأهلي بهذه الكلمات

أحمد سالم
وجه صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق، وذلك بعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق بفرمان من المدير الفني السويسري رينيه فايلر.
وكتب جمعة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سأبذل أقصى ما لدى لإسعاد جمهور الأهلي الذي يقدم لى الدعم الكامل خصوصًا في الفترة الأخيرة.. ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودتى لتدريبات الفريق الجماعية جعلتنى اشعر بالخجل، لتقصيرى في حق النادي وجماهيره».
مغرب06:56 م
فجر
03:42
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
عشاء
20:26