» بالأسماء.. أبناء الملك عبد العزيز الذين على قيد الحياة

عبد القادر وحيد
نشر حساب تاريخ آل سعود الموجودين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود على قيد الحياة.
وذكر الحساب :" الذين على قيد الحياة من أبناء الملك عبدالعزيز هم 6 أبناء وهم " : سيدي الملك سلمان، الأمير ممدوح، الأمير عبد الإله، الأمير أحمد، الأمير مشهور، الأمير مقرن حفظهم الله ورعاهم" .
وأضاف حساب تاريخ آل سعود : أما بنات الملك عبدالعزيز اللواتي مازلن على قيد الحياة 6 أميرات وهن كالتالي: ( : 1-الأميرة الجوهرة الثانية 2-الأميرة لطيفة 3-الأميرة نورة الثانية 4-الأميرة مشاعل 5-الأميرة عبطا 6-الأميرة طرفة).
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