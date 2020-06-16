وزارة التموين تكشف تفاصيل توزيع الكمامات على البطاقات

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قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو المقبل كما هو شائع.
وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم التعاقد على 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن.
وأكد المهندس أيمن حسام الدين، أن وزير التموين يدقق في اختيار مواصفات الجودة للكمامات التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة ولم يحدد موعد توزيعها، مؤكدًا أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.
ولفت إلى أنه ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد، قد تستمر معه أكثر من شهر.
وأردف مساعد وزير التموين، أنه سيتم عرض الكمامات كأي سلعة تموينية عند تجار التموين ويتاح للمواطن شراء العدد الذي يريده دون التقيد بحد أقصى لعدد الكمامات، مؤكدًا أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30% عن سعرها بالأسواق.
وأكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الكمامة تعد مجانية لأن المواطن يحصل عليها من داخل الدعم الذي تمنحه له الدولة.

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