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"الأوقاف" توضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

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علق الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على الشائعات التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء صلاة الجمعة، قائلًا إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوضح أن الشيء يُقدر بقدره، والحمد لله مصر آمنة. 
وأضاف القاضي - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على فضائية الحدث اليوم- أن أهم المقاصد الكلية التي يجب الحفاظ عليها والمقدمة على النفس الحفاظ على الوطن فهو مقدم على النفس، مؤكدًا أن الوطني الشريف من يفتدي وطنه.   
وأوضح أنه ليس هناك ما يُحتم إلغاء صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف ذكر أن البناء العلمي السليم، يتطلب التحول من ثقافة الأشياء إلى ثقافة التعلم الحقيقي. 

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