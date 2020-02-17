هاني شاكر: "مش هدي محمد رمضان تصريح تاني يغني"

17 فبراير 2020 - 12:40 ص

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن أزمة الفنان محمد رمضان ليست مع النقابة فقط، بل هي أيضا مع المصنفات الفنية، وذلك بسبب كلمات أغانيه، وملابسه على المسرح، مشيرا إلى أنه لن يعطي تصريح غناء لمحمد رمضان مرة أخرى، معلقا: «مش شايف أن محمد رمضان يمثل إضافة على المسرح».



وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الأحد: «محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة، وعن عين أي حد.. هتلاقي مليون حد بيتكلم عشانه ويطلع يعمل حفلة غصب عن عين هاني شاكر»، منوها بأن رمضان ليس منتظرًا تصريح النقابة حتى يغني.

