  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يكشف عن كارثة جديدة تجتاح مواقع التواصل

منع الشباب من دخول سيتي ستارز منعا للتحرش

عن ظهور كورونا في "سيتي ستارز".. متحدث "الصحة" يكشف هذا القرار

حسن شاكوش

حسن شاكوش يتحدى هاني شاكر: "مش هبطل غناء"

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن المصاب الأجنبي بالكورونا في مصر

عمر كمال وحسن شاكوش

أول تعليق من مطرب "بنت الجيران" على منع "المهرجانات"

كورونا

فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية حول انتشار "كورونا" بمصر

هاني شاكر ومحمد رمضان

هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان.. هذا ما قاله

طقس بارد

شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

مفاجأة.. آلاف الصينيين يصلون مع المسلمين خوفًا من كورونا

محمد صلاح

أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح

بالفيديو..

هاني شاكر: "مش هدي محمد رمضان تصريح تاني يغني"

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان.. هذا ما قاله

#

هاني شاكر: محمد رمضان لا يعير نقابة الموسيقيين أي اهتمام

#

تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

#

بالفيديو.. حمو بيكا يوجه رسالة هامة لنقيب الموسيقيين

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن أزمة الفنان محمد رمضان ليست مع النقابة فقط، بل هي أيضا مع المصنفات الفنية، وذلك بسبب كلمات أغانيه، وملابسه على المسرح، مشيرا إلى أنه لن يعطي تصريح غناء لمحمد رمضان مرة أخرى، معلقا: «مش شايف أن محمد رمضان يمثل إضافة على المسرح».
وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب  في برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الأحد: «محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة، وعن عين أي حد.. هتلاقي مليون حد بيتكلم عشانه ويطلع يعمل حفلة غصب عن عين هاني شاكر»، منوها بأن رمضان ليس منتظرًا تصريح النقابة حتى يغني.
وتابع شاكر، أنه لن يعطي تصريح لرمضان رضاء لضميره، وحفاظا على الفن المصري، والشعب المصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصري عائد من "ووهان" يكشف تفاصيل الأوضاع هناك
» المصريون ينفقون 32 بالمائة من أموالهم على هذا الأمر
» متحدث النواب: المهرجانات أخطر على مصر من "كورونا"
» هاني شاكر: لهذا السبب الخطير تم منع أغاني المهرجانات
» أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح
» الصين تعلن التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا
» القبض على رئيس جامعة متورط في شبكة دعارة
» مرسوم أميري عاجل في الكويت بشأن هؤلاء
» بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»
» إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية
» تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان