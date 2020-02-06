  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سخرية بسبب علاج أردوغان المضحك لفيروس كورونا

مندوب صن داونز

مندوب صن داونز عن ضحكته الساخرة: أشجع الأهلي .. فكيف أستهزيء به؟

شوبير

تعليق ناري من شوبير على ضحكة مسئول صن داوند المستهزئة بالأهلي

أرشيفية

الصيادلة المصريون في مرمى نيران «التوطين» السعودي

سد النهضة

إسرائيل تعلق على مشاركتها في بناء سد النهضة

السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

منة عرفة

منة عرفة.. من البراءة للإثارة

أرشيفية

الصين تعلن شفاء نحو 900 مصابًا من فيروس كورونا

أرشيفية

مواجهات نارية للأهلي والزمالك في دوري الأبطال

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الغد

تعليق ناري من شوبير على ضحكة مسئول صن داوند المستهزئة بالأهلي

الرياضة

شوبير
شوبير
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية

#

بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

#

تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

صن داونز

شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير على ضحكة مسئولي صنداونز بعد اختيار فريقهم للعب مع النادي الأهلي في قرعة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "شوبير" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : رد فعل مسئولي بايرن ميونخ وفرحتهم عند مواجهة ريال مدريد في قرعة سابقة لـ دوري أبطال أوروبا، إستطاع ريال مدريد في هذه النسخة التأهل من خلالهم والفوز بالبطولة.

وأضاف: صن داونز حقق فوز واحد طوال تاريخه على النادي الأهلي،كفة الأهلي مقارنة بـ صن داونز تاريخيََا هي الأرجح في كل شئ لكن مطلوب من جمهور الأهلي عدم الحديث كثيرََا عن الثأر وغيره لأنه بيصعب المباراة أكثر على اللاعبين وبيحطهم تحت ضغط كبير، مطلوب مساندة الفريق للمكسب فقط.

.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من أحمد مرتضى على مواجهة الزمالك والترجي
» الزمالك يعبر "الحدود" ويتقدم للمركز الثالث بالدوري
» 690 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر في ختام التعاملات
» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» الآن.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية برابط مباشر
» ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة
» رئيس فرنسا السابق يشيد بـ"بن سلمان"
» سعودي يفاجئ قاتل ابنه بأمر غريب في ساحة القصاص
» سلاح حارس رئيس الوزراء البريطاني السابق يثير الذعر داخل طائرة
» وفيديو لعملية سرقة.. السعودية تحذر من "النشالين"
» بث مباشر.. قرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:49 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم