تعليق ناري من شوبير على ضحكة مسئول صن داوند المستهزئة بالأهلي

06 فبراير 2020 - 05:52 ص

علق الإعلامي أحمد شوبير على ضحكة مسئولي صنداونز بعد اختيار فريقهم للعب مع النادي الأهلي في قرعة دوري أبطال أفريقيا.



وقال "شوبير" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : رد فعل مسئولي بايرن ميونخ وفرحتهم عند مواجهة ريال مدريد في قرعة سابقة لـ دوري أبطال أوروبا، إستطاع ريال مدريد في هذه النسخة التأهل من خلالهم والفوز بالبطولة.



وأضاف: صن داونز حقق فوز واحد طوال تاريخه على النادي الأهلي،كفة الأهلي مقارنة بـ صن داونز تاريخيََا هي الأرجح في كل شئ لكن مطلوب من جمهور الأهلي عدم الحديث كثيرََا عن الثأر وغيره لأنه بيصعب المباراة أكثر على اللاعبين وبيحطهم تحت ضغط كبير، مطلوب مساندة الفريق للمكسب فقط.



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