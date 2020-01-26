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هجوم حاد من إعلامية كويتية على "إيهاب توفيق"

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ايهاب فى الحفل
ايهاب فى الحفل

الطيب حسين

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عنفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان إيهاب توفيق، بسبب إحيائه حفلًا غنائيًا بعد أيام من وفاة والده.

وكان والد الفنان إيهاب توفيق، قد توفي في حريق بمسكنه قبل نحو 3 أسابيع.

وأول أمس أحيا "إيهاب" حفلًا غنائيًا وبدا فيه متفاعلًا جدًا مع الأجواء الصاخبة.

وقالت مُقدمة برنامج "كشف حساب" عبر قناة "سكوب"، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الفنان إيهاب توفيق في حفلة الجمعة، يغني ويرقص مع الجمهور مع أسبوعين من وفاة أبوه".

وأكملت: "باين عليك الحزن يا ابني.. ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم ألبس أحمر وأرقص وأولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب.. أنتم تتكلموا جد ولا أنتم صرتوا مجتمع وشعب المسخرة أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة اشكان سوى".


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