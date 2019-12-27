» مطعم شهير مطالب بغرامة 30 مليون بسبب هذه الصورة

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أحمد سالم

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غرامة

مطعم شهير

بروسلي

أصبحت سلسلة مطاعم صينية للوجبات السريعة، مطالبة من قبل المحكمة القضائية بشنغاهاي بدفع غرامة 30 مليون دولار بسبب استخدام صورة بروس لي بدون تصريح.

ورفعت ابنة الممثل ونجم الكونغ فو الراحل بروس لي، دعوى قضائية ضد، بسبب استخدام صورة والدها في شعارها من دون تصريح.

وطالبت شانون لي الرئيسة التنفيذية لشركة بروس لي إنتربرايزس، ومقرها في كاليفورنيا، تعويضا يزيد على 30 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 13 ألف دولار لتغطية التكاليف القضائية، هذا إلى جانب المطالبة برفع صورة والدها من شعار الشركة.

وأفادت صحيفة "ذا بيبر" الصينية الإلكترونية أن شانون لي رفعت الدعوى القضائية أمام محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي ضد سلسلة "ريل كونغ فو" الصينية للوجبات السريعة.

وطالبت الدعوى القضائية سلسلة مطاعم "ريل كونغ فو"، التي تتخذ من غوانغتشو مقرا لها، بإصدار توضيح في غضون 90 يوما ينص على أنه ليس لها صلة بالنجم الراحل بروس لي، وفقا لما ذكرته رويترز.


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