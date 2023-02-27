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بالفيديو.. مرض «تآكل اللثة» الصامت.. استشاري تركيبات الأسنان يكشف العلاج المناسب

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الدكتور أحمد الجمل
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الإثنين، 27-02-2023 03:54 م



قال الدكتور أحمد الجمل استشاري تركيبات وتجميل الأسنان وعضو هيئة تدريس بالجامعة البريطانية، إن السبب الرئيسي لتآكل اللثة والأسنان هو وجود «جير» حول هذه المناطق، بالإضافة إلى التناول المفرط للحمضيات مثل شرب الليمون وغيرها، إذ هي تؤثر عليها.

وأضاف الجمل، خلال لقائه ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الحل لهذا التآكل المتواجد في الأسنان من الممكن تعويضه بحشو تجميلي أو حشو بلون الأسنان «الكومبوزيت»، مشيراً إلى أنه لا بد من المحافظة عليه حتى لا يتكرر حدوث تآكل بعد ذلك.

وتابع الجمل، أن اللون الرمادي الذي يظهر في الضرس نتيجة لحدوث خبطة في الأسنان أو التهاب في العصب مما يؤدي لموت هذا العصب، بمعنى أن هذا العصب لا يكون حيا ولا يستطيع أن يغذي الأسنان، قائلاً: «عند حدوث هذه الخبطة لا يُعطي العصب الغذاء المطلوب للأسنان.. وبالتالي الدم الموجود يفرز مواد معينة وهذه المواد تكون حاملة لبعض المعادن مثل «الفيريتين»، التي تعطي في النهاية اللون الرمادي ثم اللون الأسود».

وأوضح الجمل، أن عصب الأسنان إذا تأثر يكون ميتًا فبالتالي يُكون ميكروب تحت هذه «السِّنة»، مما يحدث خراج وألم ومشاكل عديدة، إذ لابد في مثل هذه الحالة إزالة العصب المتواجد في الأسنان الرمادية، ووضع حشو تجميلي بلون الأسنان وذلك بناء على وضع «السِّنة» وعُمر الطفل أو إذا كان الشخص متقدما في العمر، لافتاً إلى أنه لا يوجد فرق ما بين موت العصب أو إزالته كلاهما نفس الفكرة ولكن هي اختلاف للمسميات.
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