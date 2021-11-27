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٣٥ سفيراً من سفراء دول العالم يزورون البر الغربي

٣٥ سفيراً من سفراء دول العالم يزورون البر الغربي
٣٥ سفيراً من سفراء دول العالم يزورون البر الغربي
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السبت، 27-11-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
في إطار زيارتهم الحالية لمدينة الأقصر، حرص،  ٣٥ سفيراً من سفراء مختلف دول العالم في القاهرة الذين شاركوا أمس في حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، على زيارة البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة وخاصة تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.
ومن جانبهم، أعرب السادة السفراء أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمام وشغف كبير بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتاري والتعرف عليها عن قرب؛ حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات ألوان زاهية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأشار السفراء إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التي زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.
 

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