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وفاة «السديس» يتصدر الترند.. ووكالة الأنباء السعودية تحسم الجدل

elaosboa29458
السديس
Native
الأربعاء، 13-10-2021 03:10 م

تصدر هاشتاج باسم "السديس" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء عن وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبعد حالة الجدل نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، خبرًا عن زيارة "السديس" مكتبة الملك فهد الوطنية , حيث اطّلع على أبرز مهام المكتبة وأهدافها ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به وخطواتها في هذا الشأن، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المكتبة ومكتبة الحرمين.
وبالبحث تبين أن من توفى هو شاعر سعودي بنفس الاسم، لذلك اختلط على البعض الاسم وظن أن من رحل إمام الحرم.
وقالت "واس"، أن "السديس" تجول برفقة الأمين العام للمكتبة الدكتور منصور الزامل وعدد من منسوبي المكتبة, بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة وشاهد قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة ومن ذلك المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري، مشيداً بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع.


 

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