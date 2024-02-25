مسؤول حكومي: لا تشتروا الذهب الآن لهذا السبب

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أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، صدق توقعاته بانخفاض سعر الذهب نتيجة بعض المقدمات التي ظهرت في الأفق.

وقال "فرج"، في تصريحات صحفية، إن ذلك بفضل الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لدخول السبائك والجنيهات مع الوافدين بدون أي رسوم مما أدى إلى اتزان الأسعار في الأسواق.



وأضاف مستشار وزير التموين، إلى أن أسعار الذهب ستواصل الانخفاض وتستقر عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، حيث أنه السعر العادل لجرام الذهب.

وتوقع الدكتور ناجي فرج، استقرار السعر عند هذا الحد، نافيًا ما يتردد بأن الأسعار تزيد مرة أخرى إلى 4000 جنيه للجرام بسبب شراء بعض التجار الكبار بهذا السعر، ومؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.



وأشاد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسياسة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتي ساهمت في توازن سوق الذهب، بالإضافة إلى ما يتم في معارض أهلا رمضان بضخ السلع بتخفيض 30% مما ساهم في توازن الأسعار بشكل كبير في السوق الخارجي.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية والتموينية والذي يكفي حتى 4 أشهر بعد رمضان.

وشدد على أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلا رمضان" بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.