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محافظة يابانية تحظر السير على السلم الكهربائي

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 03-04-2021 04:03 م فتحي مجدي
أعلنت محافظة يابانية تقع شمال طوكيو، عن اعتزامها إصدار مرسوم جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل يحظر على المواطنين السير أثناء استخدام السلالم المتحركة.

وأصدر مجلس محافظة "سايتاما"، مشروع قانون يتطلب من ركاب السلالم المتحركة الوقوف في مكانهم، بدلاً من محاولة السير صعودًا أو هبوطًا على درجات السلم المتحرك أثناء تحركه.

وأيد هذا الإجراء الحزب الليبرالي الديمقراطي، أكبر كتلة تصويتية في البرلمان.

وقال شينيتشي ناكاياشيكي، رئيس شؤون السياسة في مجموعة التجمع للحزب الديمقراطي الليبرالي، لصحيفة "أساهي شيمبون": "نحن بحاجة إلى إيصال رسالة قوية إلى الجمهور لتغيير الممارسات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بحيث يُنظر إليها على أنها عادة".

المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر، يدعو مشغلي السلالم المتحركة إلى إبلاغ المستخدمين بنص القرار عن طريق نشر اللافتات.

ويسمح الإجراء لحكومة المحافظة بإصدار تحذيرات لمشغلي السلالم المتحركة حيث يتم رؤية المستخدمين ينتهكون القاعدة الخاصة باستخدامه، لكن لا توجد عقوبات محددة.
وأفاد تقرير صادر عن جمعية المصاعد اليابانية، وهي مجموعة صناعية، أن هناك 805 حوادث تم الإبلاغ عنها لإصابة أشخاص نتيجة التحرك على السلالم المتحركة بين يناير 2018 وديسمبر 2019.
 

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