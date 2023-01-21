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مات مديونًا.. شاهد ماذا وجدوا على قبر متوفى بعد أيام من دفنه وأثار الذعر؟

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مات مديونًا.. شاهد ماذا وجدوا على قبر متوفى بعد أيام من دفنه وأثار الذعر؟

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 21-01-2023 09:24 ص


تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة للجدل علي قبر متوفي أثارت ذعر الكثير بسبب رجل متوفي لم يسدد  دين له بحياته.

 ويبدو أن صاحب الدين وضع رسالة على قبر أحد الأشخاص الذي لم يستطع مسامحته على عدم سداد الدين قبل وفاته.

حيث وجد علي القبر ورقة بصور إقرار لإثبات أن المتوفى استلف مبلغ مالي مكتوب فيها: "أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة ألف دولار أمريكي، وهذا إقرار مني بذلك"، مع إمضاء المتوفى والشاهد. أمانة بمبلغ ٦ آلاف دولار من عام ١٩٩٤

 وقد لصق صاحب الأموال الوصل بإمضاء المتوفي على ورقة مكتوب عليها  “ليا فى ذمتك 6 آلاف دولار الله يجعلها نار وحديد علي جسدك”

 

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