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«لو هتشتري عربية مستعملة» 7 نصائح تحمي بها حياتك وأموالك

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ا
Native
Teads
السبت، 19-02-2022 11:25 ص


يفاجأ من يشتري سيارة مستعملة، أو سيارة حوادث، أو سيارة مزادات، برفض المرور ترخيصها، فتضيع بذلك أمواله التي دفعها في تلك السيارات التي مصيرها البيع قطع غيار -خردة-.

يجب عليك عزيزي الراغب في شراء سيارة مستعملة، الحذر من رفض السيارة عند إعادة ترخيصها، ونرصد لك في السطور التالية أسباب رفض المرور إعادة ترخيص السيارات المستعملة:

ابتعد عن السيارة المطلية من الداخل «الحوض والقوائم والشنطة»

ابتعد عن سيارات الحوادث فبنسبة كبيرة لن يتم تجديد ترخيصها وستحصل على رفض من المرور.

السيارات التي بها قطع وتغيير في الشاسيه، «مغيرة ربع أو نصف».

السيارات التي بها لحام في الشاسيه ناحية حوض المحرك.

السيارات التي تم تغيير قوائم سقف جانبية أو التي بها أي لحام بها أو معاد تصليحها بشكل غير صحيح.

السيارة التي بها لحام بقاعدة العجلات أو سمكرة.

السيارة التي بها تلاعب أو طمس في أرقام الشاسيه.

ويرفض المرور إعادة ترخيص السيارات المعيبة حفاظًا على أرواح المواطنين، فالسيارة التي بها لحامات من الممكن أن تنقسم إلى شطرين حال أي اصطدام بسيط ما يعرض حياة راكبيها وغيرهم للخطر.
 

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