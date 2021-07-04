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علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله

أ.د_علي_جمعة
علي جمعة
Native
الأحد، 04-07-2021 11:30 ص

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إن المنتحر يرمي نفسه في وجه الله، وهذا لا يصح، «الانتحار مش بس حرام أو غلط ولكنه عيب وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله»، لافتا أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء.
وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أنه عند وقوع ابتلاء يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، مؤكدا أن المنتحر ليس بكافر وإنما يعد حراما وصاحبه ارتكب ذنبًا كبيرًا سيعاقب عليه عند الله.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الدنيا ليست دار الراحة والسعادة وإنما هي دار الاختبار والابتلاء.
 

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