عاجل.. أسعار علب حلاوة المولد تصل إلى 1590 جنيهًا...تفاصيل

بدأت محلات الحلويات في طرح العديد من أصناف حلاوة المولد، وذلك مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من أجل جذب الزبائن على الشراء قبل الموعد بفترة كافية
وتختلف أسعار وأصناف حلاوة المولد على حسب الخامات التي يستخدمها محل الحلويات في التصنيع، وعدد المكونات أيضا بكل علبة والأوزانأسعار علب حلاوة المولد في 4 محلات شهيرة:
1- حلواني العبد
- علبة صفيح صغيرة 650 جنيهًا
مكوناتها: "قرص حمص ميني - 4 نوجا بندق ميني - 4 فولية ميني - 2 ملبن جيلي ميني - 4 سمسية ميني - 2 ملبن سادة ميني - 5 سوداني ميني - 2 دومية ندق ميني - 2 حمصية ميني - ملبن مشكل - 2 قرص علف ميني - ملبن عين جمل - 2 لديدة ميني - 2 بندقية ميني- 2 لوزية ميني - 2 بسيمة ميني - 2 فسدقية ميني"
- علبة صفيح عروسة كبيرة 1100 جنيه
مكوناتها: "2 قرص حمصية - جيلي فواكه - فولية كبيرة- ملبن سادة- سمسمية كبيرة- دومية بندق- سوداني مشكل- 2 قرص بندقية- حمصية- 2 ملبن عين جمل- لديدة- ملبن بندق- ملبن فسدق- بسيمة بندق- قرص كاجو- نوجا بندق- قرص لوزية- نوجا فول شوكولاتة - قرص فسدقية"
- علبة هدايا نبيتي 875 جنيهًا
مكوناتها: "3 قرص حمص ميني - 4 نوجا فول شوكولاتة ميني - 7 فولية ميني - 3 ملبن جيلي ميني - 7 سمسية ميني - 2 دومية بندق - 6 سوداني مشكل ميني - 3 ملبن عين جمل - 4 حمصية ميني - ملبن بندق - 2 قرص علف مكسرات ميني - ملبن فسدق - 3 لديدة ميني - 3 بندق ميني - 2 كاجو ميني - 3 بسيمة بندق ميني - 3 لوزية ميني - 4 نوجا بندق ميني - 2 فسدق ميني"
علبة هدايا أزرق 690 جنيهًا
مكوناتها: "3 قرص حمص ميني - 4 نوجا فول شيكولاتة ميني - 6 فولية ميني - 3 ملبن جيلي ميني - 6 سمسية ميني - 2 دومية بندق ميني - 5 سوداني مشكل ميني - 2 ملبن عين جمل - 3 حمصية ميني - ملبن بندق - 2 قرص علف مكسرات ميني - ملبن فسدق - 3 لديدة ميني - 3 بندق ميني - 2 بسيمة بندق ميني - 2 فسدقية ميني - 4 نوجا بندق ميني"
علبة مولد بايتس 195 جنيهًا
مكوناتها: "فولية بايتس - نوجا بالبندق وحمصية بايتس - سمسية بايتس - مكسرات مشكلة بايتس - لديدة بايتس - ملبن مشكل بايتس"
علبة مولد 235 جنيهًا
مكوناتها: "قرص حمص ميني - 2 بسيمة ميني - 2 فولية ميني - 2 نوجا فول ميني - 2 سمسية ميني - 2 ملبن جيلي ميني - 2 سوداني مشكل ميني - 2 ملين سادة ميني - حمصية ميني - ملبن عين جمل - قرص علف ميني - 2 بندقية ميني - 2 لديدة ميني - لوزية ميني"
علبة مولد 650 جنيهًا
مكوناتها: "2 قرص حمص ميني - 4 نوجا فول شيكولاتة ميني - 2 ملبن جيلي ميني - 4 فولية ميني - 3 سمسمية ميني - 2 ملبن سادة ميني - 4 سوداني مشكل ميني - ملبن عين جمل - 2 حمصية ميني - ملبن مشكل - 2 قرص علف مكسرات ميني - 2 دومية بندق ميني - 3 لديدة ميني - 2 بندقية ميني - 2 لوزية ميني - 2 بسمية بندق ميني - 2 فسدق ميني - 4 نوجا بندق ميني - كاجو ميني"
2- حلواني تسيباس
- علبة لوكس صغيرة 295 جنيهًا
مكوناتها: "لفة ملب حبل - فولية - سمسية - حمصية - لديدة - بندق - لوز - فستق - قرص حمص ميني - قرص علف ميني مخصوص - قرص سمسم ميني - باكت ملبن مكسرات - باكيت ملبن سادة 200 جرام - بسيمة مخصوص - دومية فول - لفة رافييلو توت"
- علبة لوكس وسط 390 جنيهًا
مكوناتها: "سمسم - لفة ملبن حبل - لفة فولية - لفة سمسم - باكيت ملبن سادة 200 جرام - طوفي فروتي - نوجا الفول - دومية فول - بسيمة سادة - جيرسي أناناس - لفة حمص - لفة لديدة - لفة لوزية - لفة كاجو - لفة فستق - قرص حمص ميني - قرص حمص ميني - قرص فول ميني - قرص علف ميني مخصوص - قرص سمسم ميني - باكت ملبن مكسرات"
- حلاوة مولد معسلة 250 جنيهًا
مكوناتها: "لفة لوز - لفة حمام - لفة لديدة - لفة بسيمة - لفة بندق - لفة سمسم - لفة فولية - لفة جوزية - لفسة فستق - قرص مكسرات مشكلة"
- علبة فاخر وسط 1090 جنيهًا
مكوناتها: "2 قرص ميني حمص - قرص علف ميني مخصوص - قرص سمسم ميني - عبوة رافييلو توت - طوفي فروتي - باكيت ملبن حبل - 5 لفة فولية - 5 لفة سمسم - 3 لفة حمص - 2 باكيت بندق - باكيت فسدق - باكيت لوز - عبوة فواكه - هريسة سادة - 2 لفة ملبن حبل - 2 باكيت ملبن سادة 200 جرام - لفة فستق - نوجا الفول - نوجا فواكه - بسيمة بندق - دومية بندق - باكيت كاجو - 2 باكيت ملبن مكسرات - هريسة لوز - بسيمة سادة - بسيمة مخصوص - توفي تفاح أخضر"
- علبة فاخر كبير 1590 جنيهًا
مكوناتها: "3 قرص حمص ميني - 2 قرص فول ميني - 2 قرص علف ميني مخصوص - قرص سمسم ميني - هريسة لوز - 2 عبوة رافييلو توت - 2 طوفي فروتي - 3 باكيت ملبن حبل - 6 لفة فولية - 6 لفة سمسية - 4 لفة حمص - 3 باكت بندق - 2 باكت فستق - 3 باكت لوز - 2 طوفي كراميل فول وسمسم - 2 عبوة لديدة - 2 لفة ملبن فواكه - 2 باكيت ملبن سادة 200 جم - لفة بندق - 2 نوجا الفول- نوجا فواكه - 2 بسيمة بندق - 2 دومية بندق - 3 باكت كاجو- 2 باكت ملبن مكسرات - هريسة سادة - 2 بسيمة سادة - 2 كاساتا أناناس- بسيمة مخصوص- 2 طوفي تفاح أخضر"
- علبة 23 قطعة 195 جنيهًا
مكوناتها: "3 لفة فولية - 3 لفة سمسم - 2 لفة حمص - 2 ملبن جيلي - طوفي لبان - بسيمة سادة - لفة رافييلو توت - قرص فول - قرص سمسم - قرص حمص - باكت ملبن سادة - طوفي فروتي - طوفي كراميل فول وسمسم - نوجا الفول - دومية فول"
3- حلواني لابوار
- علبة مولد ميني 240 جنيهًا
مكوناتها: "ملبن بندق - لديدة جوز هند - دومية بندق - لوزية - سمسية - فولية - حمصية - ساندوتش فول سوداني - سويسرول موز - سويسرول فراولة - ملبن جيلي - ملبن عين جمل - ميني فراولة - ميني حمصية - نواعم"
- علبة المولد ديلوكس 1550 جنيهًا
مكوناتها: "ملبن بندق - ملبن تين - ملبن فستق - ملبن لوز - لديدة جوز هند - دومية بندق - دومية فول - جزية - فسدقية - بندقية - لوزية - سمسية - فولية - حمصية - سويسرول موز - سويسرول فراولة - سويسرول قمر الدين - ملبن جيلي - ملبن حبل عين جمل - ميني فولية - ميني حمصية - نواعم - شيكولاتة بالبلح"
- علبة المولد جامبو 900 جنيه
مكوناتها: "ملبن - ملبن فستق - ملبن لوز - لديدة جوز هند - دومية بندق - فولية - دومية فول - فسدقية - سمسية - حمصية - قشطة - جوز هند - سويسرول لوز قمر الدين - ساندوتش لوز - ساندوتش لوز قمر الدين - ساندوتش لوز - ملبن جيلي - ملبن حبل عين جمل - ميني فولية - ميني حمصية - نواعم"
- علبة المولد وسط 455 جنيهًا
مكوناتها: "ملبن بندق - ملبن فسدق - ملبن لوز - لديدة جوز هند - دومية بندق - دومية فول - جزرية - فسدقية - بندقية - لوزية - سمسية - فولية - حمصية - ساندوتش لوز - سمسية - سانوتش لوز قمر الدين - ساندوتش فول سوداني - سويسرول موز - سويسرول فراولة - ملبن جيلي - ملبن حبل عين جمل - ميني فولية - ميني حمصية - نواعم"
- علبة المولد صفيح 480 جنيهًا
مكوناتها: "ملبن بندق - ملبن فسدق - ملبن لوز - لديدة جوز هند - دومية بندق - دومية فول - جزرية - لوزية - سمسية - فولية - حمصية - قشطة - جوز هند - سويسرول لوز قمر الدين - ساندوتش لوز - ساندوتش لوز قمر الدين - ساندوتش فول سوداني - سويسرول موز - سويسرول فراولة - ملبن جيلي - ملبن عين جمل - ميني فولية - ميني حمصية - نواعم"
علبة المولد كبير 620 جنيهًا
مكوناتها: "ملبن بندق - ملبن فستق - ملبن لوز - لديدة جوز هند - دومية بندق - دومية فول - جزرية - فسدقية - دومية بندق - دومية فول - قشطة - سمسية - فولية - حمصية - ساندوتش لوز - سويسرول موز - ساندوتش قمر الدين - ساندوتش فراولة - ملبن جيلي - ساندوتش فول سوداني - ملبن جيلي - ميني حمصية - حبل عين جمل - ميني حمصية - نواعم"
4- حلواني إيتوال
- علبة إيليت 38 قطعة 360 جنيهًا
مكوناتها: "شريحة فستق - شريحة لوز - شريحة بندق - حبل ملبن عين جمل - بسيمة مكسرات - ملبن رش مكسرات - 2 ساندوتش جوز هند بندق - 2 حمام زبيب - 2 لديدة زبيب - دومية بندق - 4 سمسمية - 4 حمص - 4 فولية - ميني سمسم - 2 ميني حمص - 2 ملبن سادة - ملبن مانجو - 2 ملبن جيلي - ملبن شيكولاتة - نوجا مكسرات - بسيمة سادة"
- علبة إيليت 52 قطعة 570 جنيهًا
مكوناتها "2 شريحة فستق - 2 شريحة لوز - 2 شريحة بندق - شريحة كاجو - 2 ملبن عين جمل - 2 بسيمة مكسرات - ملبن رش مكسرات - 3 ساندوتش جوز هند بندق - 3 لديدة زبيب - دومية بندق - 5 سمسمية - 4 حمص - 4 فولية - 2 ميني سمسم - 4 ميني حمص - 4 فولية - 4 ميني سمسم - 4 ميني حمص - 2 ملبن سادة - ملبن مانجو - ملبن شيكولاتة - نوجا فول - نوجا مكسرات - دومية فول - بسيمة سادة"
- علبة إيليت 92 قطعة 950 جنيهًا
مكوناتها: "4 شرائح فستق - 4 شرائح لوز - 4 شرائح بندق - 2 شريحة كاجو - 4 ملبن حبل عين جمل - 3 بسيمة مكسرات - 3 ملبن رش مكسرات - 4 ساندوتش جوز هند بندق - 4 لديدة زبيب - 2 دومية بندق - 2 دومية فول - 7 سمسمية - 7 حمص - 7 فولية - 8 ميني حمص - 3 ميني سمسم - ميني قرص مخصوص - 3 ملبن سادة - 2 ملبن مانجو - 3 ملبن جيلي - 2 ملبن شيكولاتة - 2 نوجا مكسرات - 2 نوجا فول - 2 بسيمة سادة - 2 هريسة مكسرات - نوجا فول قمر الدين"
- علبة ايليت 69 قطعة 720 جنيهًا
مكوناتها: "2 شريحة فستق - 3 شريحة لوز - 3 شريحة بندق - شريحة كاجو - 4 ملبن حبل عين جمل - 2 بسيمة مكسرات - 2 ملبن رش مكسرات - 4 ساندوتش جوز هند بندق - 3 حمام زبيب - 3 لديدة زبيب - دومية بندق - دومية فول - 5 سمسية - 5 حمص - 5 فولية - 2 ميني سمسم - 6 ميني حمص - ميني قرص مخصوص - 3 ملبن سادة - ملبن مانجو - 3 ملبن جيلي - 2 ملبن شيكولاتة - نوجا مكسرات - نوجا فول - بسيمة سادة - 2 هريسة بيضاء مكسرات"