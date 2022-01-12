السبت 15 يناير 2022
توقيت مصر 19:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

وزيرة صحة دولة إفريقية لطالبات الثانوية عن الجنس:« افتحن كُتبكن ولا تفتحن ساقيكن»

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن

أمطار وبرد.. مركز التنبؤ يحذر من طقس اليوم وغد

ADS
 

شاهد.. هطول أمطار بالسعودية محملة بالأسماك الحيّة

c7ed942f0f
أسماك
Native
Teads
الأربعاء، 12-01-2022 01:12 م

نشرت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور أسماك حيّة "بلطي" وسط السيول والمطار التي هطلت على مناطق في محافظة الطائف.
 كما انتشر مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص باصطياد السمك في الأودية خلال جريان المياه فيها، بعدما فاض سد وادي قرن وغمرت مياهه المنازل، وشهدت المناطق ما سمي بـ"السيل الكبير"، مما تسبب في جريان المياه في الأودية، وصاحبها خروج السمك بأحجام مختلفة.
وبحسب صحيفة "سبق"، فقد كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع، وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصور أسماكا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على شمال الطائف "السيل الكبير".
ونقلت "سبق" عن الأمانة قولها إنه "تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير".
وشددت الأمانة على أنه "تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة"، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
فيديو آخر هنا:
 

إقرأ ايضا

1642222681919649-2

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

Capture

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

شدوي-عصام-الحضري-1642148160-0

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن