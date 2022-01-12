شاهد.. هطول أمطار بالسعودية محملة بالأسماك الحيّة

نشرت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور أسماك حيّة "بلطي" وسط السيول والمطار التي هطلت على مناطق في محافظة الطائف.كما انتشر مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص باصطياد السمك في الأودية خلال جريان المياه فيها، بعدما فاض سد وادي قرن وغمرت مياهه المنازل، وشهدت المناطق ما سمي بـ"السيل الكبير"، مما تسبب في جريان المياه في الأودية، وصاحبها خروج السمك بأحجام مختلفة.وبحسب صحيفة "سبق"، فقد كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع، وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصور أسماكا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على شمال الطائف "السيل الكبير".ونقلت "سبق" عن الأمانة قولها إنه "تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير".وشددت الأمانة على أنه "تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة"، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.