شاهد.. تشميع «كوفي شوب» حسن شاكوش

الإثنين، 05-04-2021
10:32 ص
أغلقت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأحد، "كوفي شوب
"
للمطرب المهرجانات حسن شاكوش
، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.
وكانت قوات الشرطة تلقت بلاغاً من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات
حسن شاكوش
“كوفي شوب
”، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي
شوب.
وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه
على الرصيف، وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر،
وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.