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رواد "تويتر" يشاركون فيديو يجمع "بايدن " و " مبارك " وعلاء يعلق

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رواد "تويتر" يشاركون فيديو يجمع "بايدن " و " مبارك " وعلاء يعلق

بايدن ومبارك
بايدن ومبارك
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد موقع التودينات " تويتر " مقطع فيديو يجمع بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك و الرئيس الأمريكي المنتخب  جو بايدن .
وعلق علي الفيديو " الرئيس الأمريكي #جون_بايدن في زيارة رسمية لشرم الشيخ في 7يونيه 2010، ويتحدث عن مقابلة الرئيس #حسني_مبارك بصفته " قائد الأمة العربية"  وما دار بينهم من مباحثات رسمية وعرض قضايا المنطقة-العراق والسودان وفلسطين وإسرائيل وأفغانستان، وسعادة زوجته بمقابلة السيدة #سوزان_مبارك " .
و علق علاء مبارك علي مقطع الفيديو قائلا : " ذكريات .. رحمك الله يا والدي " .
 

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