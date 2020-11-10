الثلاثاء، 10-11-2020
09:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد موقع
التودينات " تويتر
" مقطع فيديو يجمع بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
و الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن .
وعلق علي الفيديو "
الرئيس الأمريكي
#جون_بايدن
في زيارة رسمية لشرم الشيخ في 7يونيه 2010، ويتحدث عن مقابلة الرئيس #حسني_مبارك
بصفته " قائد الأمة العربية" وما
دار بينهم من مباحثات رسمية وعرض قضايا المنطقة-العراق والسودان وفلسطين وإسرائيل وأفغانستان،
وسعادة زوجته بمقابلة السيدة #سوزان_مبارك
" .
و
علق علاء مبارك علي مقطع الفيديو قائلا : " ذكريات .. رحمك الله يا والدي
" .