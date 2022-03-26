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حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

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حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

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السبت، 26-03-2022 04:11 م

قضت محكمة النقض - الدائرة الجنائية - اليوم برئاسة المستشار / محمد رضا حسين وعضوية المستشارين / على حسنين ، عادل عمارة ،أحمد أمين ، وهشام الجندي ود. أكرم بكري ، وتامر الجمال ، وحسن عبد الحميد ، وحسام حسين الجيزاوي ومحمد كامل باشا، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام ۲۰۱۹بإعدام المتهم/ صلاح المرسي أبو العباس نجل الفنان  المرسي أبو العباس
وترجع وقائع الدعوى إلى قيام المتهم - بقسم شرطة بولاق الدكرور إلى قيام المتهم بقتل زوجته هبة الله عادل إبراهيم ، بأن أعد کابل وانقض عليها مطوق عنقها عاصرة إياه خارت قواها وأطبق بقبضتيه ضاغطة على عنقها حتى أودى بحياتها.
واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين بأن قتل طفلتيه / حبيبة وجنة الله بذات الطريقة وكان ذلك الإصرار والترصد.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه للمفتى ثم قضت بإعدامه . وقضت محكمة النقض اليوم بتأييد حكم الإعدام .
 

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