ثريدز يحظر جميع عمليات البحث عن فيروس كورونا

الخميس، 21-09-2023
01:44 م
نسمه عبد الوهاب
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تطبيق «ثريدز
» المملوك لشركة ميتا، لعدة انتقادات قوية بسبب حظر
التطبيق عمليات البحث المتعلقة بفيروس كورونا، أو المعلومات التي تتعلق بالفيروس الذي انتشر خلال السنوات الماضية.
وأطلق تطبيق التواصل الاجتماعي، «ثريدز
» خاصية البحث به الأسبوع الماضي للمستخدمين المقيمين في أمريكا وكندا والمكسيك والهند وبريطانيا.
حظر
علميات البحث المتعلقة بفيروس كورونا
وكشف المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا، أن وظيفة البحث لا توفر مؤقتا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يحتمل أن يكون حساسا. وسيتمكن الأشخاص من البحث عن كلمات رئيسية مثل كوفيد في التحديثات المستقبلية بمجرد ثقتنا في جودة النتائج.
انتقاد لاذع لتطبيق ثريدز
وأدى البحث عن المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا إلى صفحة فارغة تحتوي على نص يقول: «لا توجد نتائج»ومع ذلك، فإن التطبيق يوفر رابطا منبثقا يوجه المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.