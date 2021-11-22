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تعرف علي الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة سهير البابلي

الفنانة الراحلة سهير البابلي
الفنانة الراحلة سهير البابلي
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الإثنين، 22-11-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي عن وصيتها الأخيرة.
وقال طعيمة في تصريحات صحفية، إن وصية الحاجة سهير البابلي لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث ولكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات ومنها أولًا عدم التوقف عن مساعدة الأشخاص الذين كانت تهتم بهم.
وأضاف طعيمة :"طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاة لهم".
جدير بالذكر أن الفنانة سهير البابلي، توفيت عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

 

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