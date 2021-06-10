تحرير عشرات المختطفين في ليبيا بينهم مصريون

المختطفين

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أعلنت وزارة الداخلية الليبية تحرير سبعة وثلاثين مختطفين يحملون الجنسية المصرية بينهم أشخاص من جنسيات أفريقية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة ستة أشهر.



وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع فيس بوك :" تمكن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة من تحرير سبعة وثلاثين مختطفاً يحملون الجنسية المصرية بينهم أشخاص من جنسيات أفريقية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة ستة أشهر".



وأكدت الوزارة الليبية: "وذلك بعد عملية أمنية ناجحة قام بها أعضاء البحث الجنائي فجر اليوم الأربعاء أسفرت عن تحرير المختطفين وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم ولايزال البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي.