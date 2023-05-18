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" بيعاشرني بطريقة مخيفة".. عروس المطرية تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

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ارشيفية
الخميس، 18-05-2023 09:16 ص


لم يمر أسبوع واحد على زواج "سالي" من "حسن. ع" 30 سنة، صاحب سوبر ماركت، حتى أقامت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في المطرية، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها "بيعاشرني في الضلمة وبيخوفني بصوته".

 

تحكي الزوجة: قبل عام وأثناء تردد "حسن" على محلات والدي لشراء ما يحتاجه من بضائع لمحلاته، أعجب بي وتقدم لخطبتي، وبالفعل تمت الخطبة وانتقلنا بعد فترة إلى عش الزوجية.

تقول "سالي": بعد الزواج مباشرة فوجئت بشخص يفعل كل شئ من أجل إرضاء غريزته "بيطفي النور أثناء العلاقة وبسمع أصوات غريبة ومخيفة وكرهني في العلاقة الزوجية".

تواصل: بعد الزواج بأسبوع لاحظت بأنه لن يتغير فجمعت مستلزماتي وخرجت بدون عودة، وبعد 4 أسابيع من ترك المنزل، ومحاولات صلح لم تنجح "بشوفه بخاف وبفتكر لحظات مؤلمة"، طالبته بالطلاق لكنه رفض.

تختتم حديثها: لجأت مباشرة إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 138 لسنة 2022، وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.

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