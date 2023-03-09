بيصور النساء في حمام المستشفى.. ضبط ممرض مستشفى جامعة المنوفية





أثار ممرض بمستشفى جامعة المنوفية الجدل خلال الساعات الأخيرة بعدما استغاثت سيدة داخل حمام "دورة مياه" بقسم الباطنة بعد اكتشافها وضع المتهم لهاتفه في أحد أركان الحمام وضبطه على وضع التصوير.

وقررت نيابة مركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية بحبس المتهم "م.ا.ش" المتهم بتصوير عدد من السيدات داخل حمام قسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث المباحث للتأكد من صحة الواقعة.

قامت سيدة بتحرير محضر فى قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ضد ممرض كان يحاول تصويرها أثناء تواجدها في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه.

فيما أفاد مصدر أن سيدة تدعي فريال.ا.ا كانت مرافقة لمريضة فى مستشفي الجامعة، فؤجئت بممرض يدعي م.إ.ش.ف يبلغ 23 عام، مقيم بدائرة مركز بركة السبع بقيامه بتصويرها.

وتمكنت حدة مباحث شبين الكوم من القبض على الممرض المتسبب فى الواقعة حيث إنه يعمل بقسم الباطنة في المستشفى الجامعي بشبين الكوم بعدما ضبطته سيدة كان يحاول تصويرها أثناء تواجده في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه خِلسة، وفور ضبطه وتم فحص هاتفه توضح بوجود مقاطع عديدة لزملاءه ومرافقي الحالات قام بتصويرهم بنفس الطريقة.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بضبط شخص يدعى م.إ.ش.ف يبلغ 23 عام، مقيم بدائرة مركز بركة السبع أثناء محاولته تصوير سيدة تدعي فريال.أ.ا كان مرافقة لمريضة، بدورة مياه قسم الباطنة بالمستشفى الجامعي، وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.