بعد الضجة.. أول تعليق من رجل أعمال سعودي على تطليق بلقيس فتحي بعد رفعها دعوى خلع

الإثنين، 06-11-2023
12:35 م
ضجة واسعة أثارتها تصريحات رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف عن طليقته المغنّية اليمنية بلقيس فتحي
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وقال سلطان عبداللطيف إن انفصالهما كان قدرًا محتومًا من الله، مؤكدًا أنه ليس نادما على القرار.
خلال مقابلة تلفزيونية، نفى عبداللطيف الاتهامات التي وجهت له بسبب "عدم ظهور الحزن عليه"، مشيرًا إلى أن عدم ظهور "الأحاسيس" لا يعكس الشعور الحقيقي له.
وأضاف: "ليس من الضروري أن أعلن أحاسيسي للجمهور، ولا أندم على قراري، سواء كان صوابًا أم خطأ، فليس من الحكمة إظهار الضعف أمام الآخرين.. نعرض جزءًا صغيرًا من حياتنا، وعلى الرغم من السعي للظهور بمظهر جيد، إلا أن هذا لا يعكس حقيقة حياتنا".
وأشار إلى أن الطلاق تم باتفاق بينهما: "بالطبع لا أحد سيكون سعيدًا بالطلاق، ولكنّي الآن في راحة، حيث تم الانفصال بمحبة وتفاهم، العلاقات تنتهي، والحمد لله أننا نفكر بصحة وسلامة الجميع، لا يوجد ندم، هذا هو المصير".
وفيما يخص ابنه تركي، وصفه عبداللطيف بأنه "توأم روحه"، متحدثًا عن تمنياته له في المستقبل، مؤكدًا عدم تدخله في اختياراته.
بلقيس فتحي
، من جهتها، رفضت الحديث عن أسباب الانفصال، معتبرة أن الأمور الشخصية يجب أن تبقى سرًا.
وقد أثار الانفصال مفاجأة للجمهور عندما أعلنت رفعها دعوى الخلع دون الكشف عن تفاصيل أكثر من ذلك.