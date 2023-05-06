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الكشف عن 6 علامات تظهر على الجلد تشير إلى إصابتك بمرض السكر

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السبت، 06-05-2023 03:57 م نسمه عبد الوهاب
تواصلت دراسة إلى أن المضاعفات الجلدية غالبا ما تكون هي أول علامة مرئية لمرض السكر.

وقال الصيدلي، بروس غرين، إن بشرة مرضى السكر يمكن أن تكون مشابهة للجلد الذي تقدم في السن قبل الأوان. موضحا أن مشاكل الجلد أكثر احتمالا بين مرضى السكر بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب.

وأوضح بروس إن هناك ست علامات تحذير رئيسية يجب أن تكون على دراية بها.

العلامات التي يجب الانتباه إليها على الجلد هي:

- بقع أو نتوءات صفراء أو بنية اللون

- مناطق داكنة ذات ملمس مخملي غالبا ما تكون حول العنق والإبط

- بقع سميكة من الجلد على أصابع اليدين والقدمين

- ظهور مفاجئ للبثور

- تجاويف على الجلد بالكاد يمكن ملاحظتها

- ظهور بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة الشعور بالحكة خاصة على الذراعين

ومع ذلك، فهذه ليست الأعراض الوحيدة التي يجب الانتباه إليها، حيث توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بمراجعة الطبيب إذا كنت تشعر بالعطش الشديد أو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

والشعور بالتعب الشديد، وفقدان الوزن، ونوبات القلاع المتكررة وعدم وضوح الرؤية هي أيضا علامات تحذيرية لداء السكر.

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