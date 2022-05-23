الخميس 26 مايو 2022
توقيت مصر 00:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

ADS
 

إسرائيل تفتح قبر طفل يمني مات منذ 70 عامًا .. تعرف على السبب

download
ا
Native
Teads
الإثنين، 23-05-2022 11:50 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت اليوم لأول مرة، قبر طفل يمني هاجر والداه من اليمن قبل نحو 70 عاما، وذلك بعد قرار من محكمة الأسرة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إنه بعد ما يقرب من 70 عاما، تم فتح قبر الطفل عوزيئيل خوري، الذي نقلته خدمات الرعاية الاجتماعية إلى المستشفى قبل فترة وجيزة من إبلاغ أسرته بوفاته ومكان دفنه.
وقضت محكمة الأسرة الإسرائيلية، بأنه على الرغم من رأي وزارة الصحة بأن "التربة رطبة" ما قد يضر بعملية أخذ عينات الحمض النووي، فإن فتح القبر سيتم كما هو مخطط له.
وبدأت وزارة الصحة في أخذ عينة من الحمض النووي للطفل اليمن، وهو إجراء قد يستغرق ساعات، وبعد ذلك سيتم تقديم العينة لفحصها إلى معهد الطب الشرعي.
وبحسب السلطات، توفي الطفل عوزيئيل خوري عن عمر عام وشهرين عام 1953 ودفن في المقبرة الواقعة بمدينة بتاح تكفا ، لكن عائلته تشتبه في أنه لم يدفن هناك، بل اختفى في إطار القضية.
ولسنوات عديدة، ثار الجدل حول ملف اختفاء 650 طفلا يمنيا، جاؤوا مع أسرهم اليهودية كمهاجرين من اليمن خلال السنوات الأولى لقيام الاحتلال، وادعت السلطات الرسمية بأنهم ماتوا نتيجة إصابتهم بأمراض، فيما يقول ذووهم إنهم اختطفوا بما في ذلك من المستشفيات وتم بيعهم لعائلات من يهود الغرب (الأشكناز).
ويذكر أن الهدف من فتح قبر الطفل الذي توفي قبل نحو 69 عاما، هو التحقق مما إذا كان الطفل نفسه الذي ولد في عام 1952 ووفقا للسلطات قد توفي بعد عام واحد وشهرين - هو الطفل المدفون هناك.
 

إقرأ ايضا

1597573_0

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

عمرو واكد

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

3-223

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

أخبار متعلقة

_124674000_007270e2-5430-4d78-9f9f-9d6f746e7c2b

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل