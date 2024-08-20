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أول قرار من جهات التحقيق في قضية أحمد رفعت

ن
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الثلاثاء، 20-08-2024 01:34 م

قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحقيق في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، فحص العقود المبرمة بين اللاعب وناديه وكذا سماع أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية، وشخصيات رياضية، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وتسلمت جهات التحقيق، المستندات الخاصة باستخراج تصريح سفر للاعب في وقت سابق للاحتراف لمدة عام نادي الوحدة الإماراتي، وكذا العقود المبرمة بين اللاعب وناديه، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بـ أحمد رفعت والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، ودخوله في غيبوبة ثم استراد وعيه، وكذا التقارير الخاصة بأسباب الوفاة في 6 يوليو الماضي.

وتستمع جهات التحقيق الى أقوال عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة وبعد الأندية الرياضية وشخصيات إعلامية، وذلك للوقوف على ما أثير بشأن تعرض اللاعب الى ضغوط نفسية في العمل مما عرضه للمرض والوفاة.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

ومن المقرر عقب انتهاء التحقيقات أن تقوم النيابة العامة بالإعلان عن النتائج التى آلت إليه تلك التحقيقات.

 

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