السبت 15 يناير 2022
توقيت مصر 19:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

وزيرة صحة دولة إفريقية لطالبات الثانوية عن الجنس:« افتحن كُتبكن ولا تفتحن ساقيكن»

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن

أمطار وبرد.. مركز التنبؤ يحذر من طقس اليوم وغد

ADS
 

أغرب حالة.. طفل يمني يعيش فقط على استنشاق البنزين

image
الطفل
Native
Teads
السبت، 15-01-2022 09:06 ص

في واحدة من غرب الحالات، يعيش طفل يمني على استنشاق البنزين، ويغمي عليه إذا انقطع عنه.
وحسب وسائل إعلام خليجية، ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طفلا من محافظة حجة "يمشي فقط بعد استنشاق البنزين، ويغمى عليه فور انقطاعه عنه".
والطفل حميد منصور إبراهيم علي طاهر حيدان البالغ من العمر 12عاما، من منطقة المحابشة بني حيدان ويعمل بالوقود، ولا يتحرك إلا بعد استنشاق البنزين.
وحسب المصادر اليمنية، أدمن الطفل على استنشاق البنزين، حيث يعمل في محطات الوقود لقاء كميات منه.
وفي حال نفاد البنزين يفقد حميد الحركة كليا ولا يقدر على المشي ثم يفقد الوعي ويغمى عليه ويسقط على الأرض.
وأثارت الحادثة موجة سخرية وجدل واسع، في حين يرى آخرون أن الطفل بات مدمناً ويجب عرضه على الأطباء لعلاجه.
 

إقرأ ايضا

1642222681919649-2

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

Capture

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

شدوي-عصام-الحضري-1642148160-0

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن