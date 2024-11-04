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وصلة رقص لـ رانيا يوسف بعد ساعات من وفاة مصطفى فهمي تثير الغضب

الإثنين، 04-11-2024 01:22 ص

 

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

 

ودخلت رانيا يوسف في وصلة رقص فور وصولها القاعة وسط سعادة غامرة بدخول ابنة المنتج ممدوح شاهين عش الزوجية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لمرور ساعات على وفاة الفنان مصطفى فهمي

 

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وهم أحمد العوضي، أشرف زكي، نسرين طافش، محمود عبد المغني، عايدة رياض، نجلاء بدر، أميرة فتحي، عبير صبري، أيتن عامر، إيمي سالم، داليا البحيري، محمد رجب، محمد لطفي، ريهام سعيد، إيمان أبو طالب، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

 

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور، والتقط عدد من الصور مع العروسين والمنتج ممدوح شاهين.

 

يذكر أن آخر مشاركات المنتج ممدوح شاهين كانت في مسلسل روج اسود بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ومي سليم وفرح الزاهد ومهند حسني وغادة طلعت تأليف أيمن سليم إخراج محمد حماقي.



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