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موظفة ترفع دعوى خلع ضد زوجها.. نهاية مأساوية في الشارع(صور)

تنن
ا
الأربعاء، 27-11-2024 01:56 م



 

شهدت محافظة بني سويف جريمة مأساوية إثر مقتل موظفة بالتأمين الصحي على يد زوجها، عقب تصاعد الخلافات الزوجية بينهما ووصولها إلى رفع دعوى خلع.

دبت الخلافات بين "محمود.ح"، سائق، وزوجته "ستيرة.ع"، التي لجأت إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع، مما أثار غضب الزوج ودفعه إلى مراقبتها والتخطيط لإنهاء حياتها. ووفق التحقيقات، اعترض الزوج طريقها أثناء خروجها من منزلها متجهة إلى عملها بمدينة بني سويف، وقام بتكميم فمها وطعنها عدة مرات بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

 

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل في أحد الشوارع الفرعية بمدينة بني سويف. انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث عُثر على جثة الضحية. وتم القبض على المتهم الذي أرشد عن أداة الجريمة.

 

وكشفت التحريات أن الزوج كان يترصد تحركات زوجته، واستغل خروجها من المنزل لارتكاب جريمته، موجهًا لها عدة طعنات أودت بحياتها.

 

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

 

وشيّع العشرات من أهالي بني سويف جثمان الضحية إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة بمسجد الصالحين، وسط حالة من الحزن والأسى.



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