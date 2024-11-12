مفاجأة صادمة في التحقيقات مع نجل الشيخ محمد حسان

أثار القبض على نجل الشيخ محمد حسان بتهم تتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات وحمل سلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر ضجة كبيرة.

وكشفت التحقيقات الجارية تفاصيل غير متوقعة، حيث أظهرت أن السائق المرافق للمتهم هو مدير تسويق في إحدى القنوات الفضائية المصرية الكبرى وكان يستقل سيارة فارهة، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة عثرت بعد تفتيش هاتف المتهم، على محادثات تشير إلى تواصله مع موزع مخدرات، كما اكتُشفت صورة له وهو يحمل بندقية خرطوش، مما أثار مزيداً من التساؤلات حول طبيعة علاقاته ونشاطاته.

كما أظهرت التحقيقات صوراً لأبناء شقيقة الداعية في محافظة الدقهلية، وهم يتباهون بحمل الأسلحة النارية، ما أضاف بُعداً آخر للقضية.

وقد أثارت الواقعة موجة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعضهم أن تصرفات نجل الداعية تسيء إلى مكانة والده بين الجمهور، في حين أكد آخرون ضرورة عدم الخلط بين تصرفات الأبناء وسمعة الآباء.

وبحسب تفاصيل الحادثة، فقد اشتبهت دورية أمنية بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر في سيارة فارهة، حيث عُثر بداخلها على 4 قطع كبيرة من مادة الحشيش و3 أقراص تامول وسلاح أبيض يحمل آثار تعاطي المخدرات.

وبعد تفتيش السيارة وهاتف المتهم، تم احتجازه لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأصدرت النيابة قراراً بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.