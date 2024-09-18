مصر تستعد.. الإعلام العبري يرصد صواريخ باليستية مصرية في جبال سيناء

كشفت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، عن صور لأقمار صناعية تظهر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة وطويلة المدى في عمق جبال سيناء بمصر.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إن هذه الصور تشير إلى أن مصر تقوم ببناء مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية المتوسطة والطويلة المدى.

فيما جاء في تقرير لموقع "جويش برس" الإخباري الإسرائيلي أن "مصر تبني مواقع إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى".

وحاول الموقع العبري الذي يصدر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، من تقليل خطورة هذه المنصات على أمن إسرائيل قائلا، إنه لا يوجد سبب للقلق في إسرائيل.

وزعم الموقع العبري أن مصر كانت حريصة على امتلاك الصواريخ الباليستية منذ الستينيات، عندما قامت بتجنيد علماء ألمان يقال إنهم يعملون في مشروع V2 النازي لتسليح أنفسهم للمعركة النهائية ضد إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت في يوليو الماضي عن صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لما قالت إنه "منصات إطلاق صواريخ باليسيتة موجودة بأعماق الجبال في مصر".

وأفاد تقرير لموقع "jewishpress" الإخباري الإسرائيلي، بأن "مصر تقوم ببناء مواقع إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى".

وأوضح الموقع العبري أن "هذه الصور تظهر مواقع محفورة في أعماق الجبال، وأن عمليات الإنشاء مستمرة"، مؤكدا أن "مصر تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل غير مسبوق، عبر الأذرع الصاروخية".