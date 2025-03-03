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مشاهد حزينة.. مصـ.ـرع 13 في حادث على الطريق الصحراوي بأسيوط

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الإثنين، 03-03-2025 09:59 ص

 

لقى 13 مواطنًا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط، بينما أصيب 2 آخرين.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات.

على الفور انتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896".

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين، إذ تم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان وأسيوط العام.

وأشارت التحريات الأولية والفحص إلى أن الحادث بسبب سير السيارة النقل بالطريق المعاكس.

تم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.






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