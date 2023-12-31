محمد فؤاد يفجر مفاجأة: محمد هنيدي عمره ما كان صاحبي

الأحد، 31-12-2023
01:59 م
تحدّث الفن
ّان محمد فؤاد
عن النجم محمد هنيدي
، خلال استضافته بأحد البرامج الحوارية.
قال فؤاد خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة "MBC مصر": "هنيدي كان يشرفن
ي يكون صاحبي، لكن هو مش صاحبي، هنيدي شلته غيري خالص، عمرنا ما تكلمنا مع بعض، محصلش بعيدًا عن الفيلم إني رحت له أو هو جالي، الجمهور اقتنع بأننا أصدقاء بسبب فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، بسبب ما ظهر على الشاشة من علاقة ود واحترام بيننا".
ونفى محمد فؤاد
أن يكون رفض إحياء حفل زفاف هنيدي بسبب الخلاف بينهما، قائلا: "والله ما حصل، لم يعزمني على الفرح ولا أنا عرضت إني أروح له".
يذكر أن فيلم "إسماعيلية رايح جاي" تم عرضه في أغسطس 1997، من بطولة محمد فؤاد
وحنان ترك ومحمد هنيدي
وخالد النبوي وحمدي غيث وكريمة مختار وعزت أبو عوف، تأليف أحمد البيه، إخراج كريم ضياء الدين.
وتدور أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، حول الشاب "إبراهيم" وصديقه "منعم"، الذي يسد الفقر كل الطرق أمامهما وأمام أسرتيهما بعد هزيمة 1967، ويحلم إبراهيم أن يصبح مغنيا، فيقدم نفسه لعزت أبو عوف مؤسس فرقة الـ"فور إم"، ليصبح إبراهيم مطربًا معروفًا.