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محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

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محمد سامي
السبت، 30-03-2024 01:36 م نسمه عبد الوهاب
حل اليوم المخرج محمد سامي، وزوجتة الفنانة مي عمر، ضيوف ببرنامج «فيس 2 فيس»، الذي يُعرض عبر منصة «Shahid»، وتدور فكرة البرنامج في حوار طريف بينهم حيث يبدأ الثنائي في إلقاء الاسئلة على الاخر ويجابون بشكل كوميدي.
مي عمر توجه سؤلًا لـ محمد سامي عن تاريخه الفنى
وطرحت مى عمر سؤلًا على محمد سامي قائلة: «لو قرروا فجأة أن تاريخك كله يتمسح وتسيب عمل واحد هتختار ايه؟ ليرد عليا قائلا: هختار جعفر العمدة طبعًا، فمازحته مي قائلة: «بس أنا مش فيه»، ليوضح لها: «انتي في التاريخ اللي اتمسح».

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