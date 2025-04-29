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محامي يكشف العقوبة المتوقعة بحق المتهم بهتـ.ـك عرض الطفل ياسين

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محامي يكشف العقوبة المتوقعة بحق المتهم بهتـ.ـك عرض الطفل ياسين

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الثلاثاء، 29-04-2025 12:39 م

 

كشف الخبير القانوني عبد الرازق مصطفي، تفاصيل العقوبة المتوقعة على مراقب مالي في أحد المدارس الخاصة المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل المدرسة بمدينة دمنهور.

وقال "عبد الرازق"، إن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض طفل من غير قوة أو تهديد.

أوضح المحامي الحقوقي أن العقوبة في جرائم هتك عرض الأطفال تُحدد وفقًا لما تراه المحكمة من أدلة وما يطمئن إليه القاضي، حيث تتراوح العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري بين 7 إلى 15 عامًا من السجن، وفق مصراوي.

 

وتُشدد العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل وقد تصل إلي المؤبد، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة الممنوحة له.

وتابع "عبد الرازق" أن توقيت ارتكاب الجريمة لا يؤثر سواء كانت حديثة أم قديمة، موضحًا أنه تم حفظ التحقيقات في وقت سابق وأُعيد فتحها لاحقًا، نظرًا لأن جريمة هتك العرض تُعد من الجرائم الخاصة.

وأضاف "عبد الرازق" أن محامي المجني عليه "ياسين" يمكنه طلب ضم متهمين جدد إلى القضية، ممن ساعدوا المتهم في ارتكاب الجريمة أو تستروا عليه.

وقررت النيابة العامة، إحالة مدير مالي بإحدى المدارس الخاصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل "ياسين" داخل المدرسة.

وحدد المحكمة المختصة جلسة 30 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات المتهم.

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