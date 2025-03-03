الثلاثاء 04 مارس 2025
توقيت مصر 04:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

ردًا على الهتاف ضده.. إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك بتصريحات قوية

محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

الخال يفتح النـ.ـار على الزوج وزوجته على مائدة الإفطار لسبب صادم

تعليق قوي من إبراهيم سعيد على ظهور أبوتريكة في إعلان الأهلي

البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

محدش يتصل بيا.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مفاجئة للجميع

كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة سيدة لقرط ذهبي من طفلة

بأمر ولي والعهد.. السعودية ترحب بعودة المعارضين في الخارج

هنا الزاهد عن تصريحات أحمد فهمي بشان طلاقها: لا أخلاق له

محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

67c5671e4c59b74cf3675787
ا
الإثنين، 03-03-2025 01:39 م

 

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الناشط وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية، تتعلق بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وجاءت الاتهامات بناءً على بلاغ تقدم به محامي تركي آل الشيخ، يتهم غنيم بالتعدي على شرف واعتبار المجني عليه عبر منشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقاً بتويتر).

ووفقاً لتفاصيل البلاغ، فإن وائل غنيم قام في 12 أكتوبر الماضي بنشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع "إكس"، تضمن عبارات خادشة لشرف واعتبار تركي آل الشيخ. كما وجهت النيابة إلى غنيم اتهامات بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأفعال محل الاتهام.

وأضاف البلاغ أن التدوينة التي نشرها غنيم انتشرت على نطاق واسع بين الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما تسبب في ضرر معنوي للمشتكي. وتأتي هذه الاتهامات في إطار قانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية والإلكترونية التي تُمس بسمعتهم وكرامتهم.

 

يذكر أن تركي آل الشيخ يشغل منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية، ويُعد من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث ستُحال إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

إقرأ ايضا

Capture

الخال يفتح النـ.ـار على الزوج وزوجته على مائدة الإفطار لسبب صادم

2115576_0

تعليق قوي من إبراهيم سعيد على ظهور أبوتريكة في إعلان الأهلي

خ

البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أخبار متعلقة

Capture

طلب غريب لـ تركي آل الشيخ من كريم عبدالعزيز وأحمد عز